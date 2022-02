Repubblica Ceca: ministero Interno avvia inchiesta su gestione documenti segretati in ufficio presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno avvierà un’indagine di dieci giorni sulla gestione dei documenti segretati da parte dell’Ufficio del presidente, Milos Zeman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Scopo dell’indagine è verificare se sono state rispettate le procedure richieste per maneggiare informazioni segretate. Questo controllo avviene dopo una raccomandazione fatta a inizio febbraio dalla commissione Sicurezza della Camera dei deputati. A sua volta, la raccomandazione è stata fatta in seguito alla distruzione da parte dell’Ufficio di presidenza di un rapporto di intelligence sul coinvolgimento di agenti segreti della Russia nelle esplosioni al deposito di munizioni di Vrbetice, in Moravia, nel 2014. Le esplosioni hanno provocato la morte di due persone e miliardi di corone ceche di danni all’area circostante. I servizi segreti cechi hanno attribuito la responsabilità degli eventi a due agenti del servizio di intelligence militare russo (Gru). (Vap)