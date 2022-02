Credito: Sabatini (Abi), necessario prorogare misure di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Abi “riteniamo che in questo mutato contesto sia necessario prorogare senza modifiche l’insieme delle misure straordinarie di sostegno, sia quelle gestite dal Fondo di garanzia per le Pmi e dalla Sace”. Lo ha detto il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in audizione nella commissione Bilancio del Senato sul Sostegni ter. “È anche importante prevedere la possibilità per le imprese di ottenere la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi e di Ismea sulle operazioni di ristrutturazione del debito bancario, senza obblighi di incremento dell’esposizione”, ha aggiunto.(Rin)