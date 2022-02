Sardegna: nascondeva 75 chili di hashish in casa, 38 enne arrestato a Sinnai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascondeva 75 chili di hashish in due trolley occultati in una stanza della sua abitazione in mezzo a masserizie varie. Per questo un 38 enne di Sinnai è finito in manette dopo una perquisizione a casa sua effettuata dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari e dai colleghi del Commissariato di Quartu Sant'Elena. L'uomo era tanuto da tempo sotto osservazione. Le valige contenevano 723 panetti di droga. La Squadra Mobile è al lavoro per cercare di risalire all'origine dell'ingente quantitativo di stupefacente. Alla perquisizione domiciliare hanno preso parte anche i militari dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza. Il 38 enne non era presente durante il controllo ma è stato rintracciato sul luogo di lavoro. Per lui è scattato l'arresto ed è stato trasferito in carcere a Uta. (Rsc)