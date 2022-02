Imprese: Enel X sostiene Nuova Solmine nel percorso di sostenibilità delle attività industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catturare l’energia termica in eccesso e trasformarla in energia elettrica, senza emettere CO2 in atmosfera: è il primo passo della partnership tra Enel X e Nuova Solmine. Si tratta della progettazione e installazione del primo impianto Orc (Organic Ranking Cycle) al mondo in uno stabilimento per la produzione di acido solforico; il progetto verrà realizzato con il sostegno finanziario di Cogenio, società partner di Enel X, attiva in progetti di efficienza energetica. “La collaborazione con Nuova Solmine è un esempio dell’impegno costante di Enel X nell’accrescere il livello di sostenibilità dei partner”, dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “La transizione energetica impone la creazione di nuovi modelli di business industriali più etici e rispettosi dell’ambiente e oggi, con la realizzazione dell’impianto ORC in stabilimento, inizia un percorso virtuoso che mette l’avanguardia tecnologica al servizio di processi di produzione più sicuri, circolari e attenti alle esigenze del territorio”. (segue) (Com)