Imprese: Enel X sostiene Nuova Solmine nel percorso di sostenibilità delle attività industriali (2)

- “La sinergia tra Enel X e Nuova Solmine porterà alla realizzazione di ulteriori progetti nel rispetto dei principi Esg (Enviromental, Social and Governance), con l’obiettivo di accelerare il processo di sostenibilità dell’azienda toscana rendendola un modello di riferimento per il territorio”, dichiara Luigi Mansi, Presidente di Nuova Solmine. “In fase di studio abbiamo progetti per lo sviluppo della mobilità elettrica e per la produzione di idrogeno verde”. La tutela del territorio e la sicurezza dell’intero ciclo della progettazione sono al centro dell’accordo, un approccio ecosostenibile che porterà rilevanti benefici soprattutto in termini di salvaguardia ambientale: il nuovo sistema Orc consentirà un risparmio di emissioni di CO2 che nei 20 anni di vita dell’impianto arriverà a 75mila tonnellate. (Com)