- Nascondeva 75 chili di hashish in due trolley occultati in una stanza della sua abitazione in mezzo a masserizie varie. Per questo un 38 enne di Sinnai è finito in manette dopo una perquisizione a casa sua effettuata dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari e dai colleghi del Commissariato di Quartu Sant'Elena. (Rsc)