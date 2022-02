Germania-Ucraina: ambasciatore Melnyk chiede a Berlino 12 mila razzi anticarro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve fornire immediatamente 12 mila razzi anticarro all'Ucraina, minacciata da un'invasione da parte della Russia. È quanto dichiarato dall'ambasciatore ucraino a Berlino, Andriy Melnyk, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Secondo il diplomatico, la situazione al confine russo-ucraino è “drammatica” e “quello per cui dobbiamo essere preparati oggi è il peggior scenario possibile”. Melnyk è tornato a ribadire la richiesta di armi difensive che l'Ucraina ha avanzato più volte alla Germania, ripetutamente respinta dal governo federale. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, l'esecutivo tedesco sta valutando la possibilità di inviare a Kiev forniture militari non letali. Si tratta, per esempio, di sistemi di localizzazione elettronici, apparecchiature per lo sminamento, radio digitali, stazioni radar e dispositivi per la visione notturna.(Geb)