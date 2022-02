Ambiente: von der Leyen con Duque, Colombia partner indispensabile in lotta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, e il ministro all'Ambiente della Colombia, Carlos Eduardo Correa, hanno firmato la dichiarazione congiunta per un dialogo sull'ambiente, l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia. "La Colombia è un partner indispensabile per la lotta al cambiamento climatico", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente della Colombia, Ivan Duque, prima della firma della dichiarazione congiunta. "E' un piacere accogliere un amico molto vicino e un partner che la pensa allo stesso modo", ha detto von der Leyen riferendosi a Duque. "Oggi firmiamo la dichiarazione congiunta per un dialogo sull'ambiente, l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia", ha spiegato von der Leyen. "La Colombia ha una vasta ricchezza naturale" ed "è un partner indispensabile per la lotta al cambiamento climatico e nella nostra transizione", ha aggiunto la presidente. "Condividiamo entrambi una forte determinazione e lavoreremo mano nella mano nella nostra agenda verde: la dichiarazione di oggi è un ulteriore passo importante nella stessa direzione", ha sottolineato. (Beb)