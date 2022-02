India: Modi ricorda le vittime dell’attentato di Pulwama nel terzo anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricordato oggi, nel terzo anniversario, le vittime dell’attentato di Pulwama. “Rendo omaggio a tutti coloro che sono stati martirizzati a Pulwama in questo giorno del 2019 e ricordo l’eccezionale servizio da loro reso alla nazione. Il loro coraggio e il loro sacrificio supremo motivano ogni indiano a lavorare per un Paese forte e prospero”. Il 14 febbraio 2019 a Pulwama, nel Jammu e Kashmir indiano, un attentato rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem) provocò la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Pochi giorni dopo, il 26 febbraio, l’Aeronautica dell’India lanciò un attacco aereo in Pakistan per colpire postazioni di Jem. (segue) (Inn)