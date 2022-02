India: Modi ricorda le vittime dell’attentato di Pulwama nel terzo anniversario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri indiano sostenne in un comunicato di aver agito sulla base di “una credibile informazione di intelligence” sulla preparazione di nuovi attentati, colpendo un’area di addestramento a Balakot e uccidendo “un numero elevato di terroristi, addestratori, comandanti e gruppi di jihadisti”. Secondo l’India si trattò di un’operazione “non militare” a scopo preventivo e furono evitati i bersagli civili. Nuova Delhi ribadì l’accusa a Islamabad di non aver agito in modo deciso per smantellare la rete del terrorismo nel suo territorio e la propria determinazione a prendere “tutte le misure necessarie”. Il Pakistan confermò il raid indiano, definito “un’aggressione non giustificata”, ma negò danni, sostenendo che fosse stata colpita solo un’area di vegetazione, e annunciò una risposta. (segue) (Inn)