India: Modi ricorda le vittime dell’attentato di Pulwama nel terzo anniversario (3)

- Il giorno seguente, stando al governo di Islamabad, l’Aeronautica pachistana, agendo dallo spazio aereo pachistano, abbatté due aerei indiani, tra i quali un MiG-21 Bison comandato dal pilota Abhinandan Varthaman, salvatosi con l’espulsione, arrestato dalle autorità pachistane e restituito al suo Paese dopo circa 60 ore. Secondo Nuova Delhi, invece, la forza aerea del Pakistan colpì sul lato indiano della linea di controllo, violando lo spazio aereo indiano in corrispondenza del settore di Nowshera, nel distretto di Rajouri. L’esecutivo indiano ammise la perdita di un solo aereo, il MiG-21; inoltre, sostenne che l’Aeronautica indiana, a sua volta, aveva abbattuto un F-16 pachistano, mostrando come prova parte di un missile aria-aria avanzato a medio raggio (Amraam) lanciato da quel tipo di caccia. Il governo pachistano presentò il raid aereo compiuto come un’azione dimostrativa: “Il fine ultimo di questa azione era dimostrare il nostro diritto, la nostra volontà e la nostra capacità di autodifesa”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, in cui si precisava che “il Pakistan ha effettuato l’attacco contro obiettivi non militari, evitando perdite umane e danni collaterali”. Inoltre, Islamabad – che dispone anche di Joint Fighter JF-17 di produzione sino-pachistana – negò di aver usato un F-16. (segue) (Inn)