India: Modi ricorda le vittime dell’attentato di Pulwama nel terzo anniversario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India, oltre a un’inchiesta interna della Crpf, hanno svolto indagini l’Agenzia investigativa nazionale (Nia) e la Polizia del Jammu e Kashmir. L’attentatore suicida è stato identificato in Adil Ahmad Dar, un indiano di 22 anni affiliatosi poco tempo prima a Jem. Dar sarebbe stato addestrato dal pachistano Abdul Rasheed Ghazi alias Kamran, la presunta mente dell’attacco, ucciso in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza avvenuto pochi giorni dopo a una decina di chilometri di distanza dal luogo della strage. Ghazi, veterano della guerra in Afghanistan e specialista in ordigni esplosivi improvvisati, era ritenuto uno stretto collaboratore del fondatore di Jem, Masood Azhar. Quest’ultimo, nel maggio 2019, fu designato come terrorista globale dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un importante successo diplomatico per l’India dopo precedenti richieste di designazione andate a vuoto, reso possibile dalla decisione della Cina di non opporsi. (Inn)