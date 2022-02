Polonia-Italia: ambasciata polacca a Roma, italiani sono tra i più amati dai polacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i sondaggi ufficiali che ogni anno vengono condotti in Polonia, gli italiani sono tra i popoli più amati dai polacchi. Lo ha ricordato l'ambasciata polacca a Roma, che in occasione della festa di San Valentino ha realizzato un video in cui i polacchi mandano i loro saluti e raccontano il loro affetto per la nazione italiana. Il video è stato girato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio a Varsavia. Oltre agli abitanti della capitale della Polonia, alle riprese hanno preso parte anche l'ambasciatrice polacca in Italia, Anna Maria Anders, e lo staff dell'ambasciata a Roma. Il video è disponibile sulla pagina Facebook dell'ambasciata polacca a Roma. I sondaggi condotti regolarmente dal Centro per la ricerca dell'opinione sociale (Cbos) mostrano che gli italiani, accanto ai cechi, sono il popolo più amato dai polacchi. Secondo iuna rilevazione fatta a marzo 2021, ben il 62 per cento nutre un particolare affetto proprio verso i cittadini del Bel Paese. (Res)