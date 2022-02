G7: ministri Economia e Finanze, pronti ad aiutare l'Ucraina e a sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati parte del G7 hanno affermato in una dichiarazione comune di essere pronti a fornire ulteriori aiuti all'Ucraina e a imporre sanzioni contro la Russia qualora invada questo Paese. In particolare, qualsiasi ulteriore aggressione militare russa contro l'Ucraina sarebbe accolta con “una risposta rapida, coordinata e vigorosa”. Le sanzioni “economiche e finanziarie” del G7 verrebbero imposte “in maniera congiunta” e avrebbero “conseguenze massicce e immediate per l'economia russa”. I ministri dell'Economia e delle Finanze del G7 aggiungono che continueranno a monitorare la situazione al confine tra Russia e Ucraian “molto da vicino”, pronti ad agire “in maniera coordinata e con un preavviso molto breve, con ulteriore sostegno economico e finanziario all'Ucraina”. (Geb)