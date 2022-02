Ucraina: ambasciatore a Londra, Kiev potrebbe abbandonare obiettivo di adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrebbe abbandonare l’obiettivo di entrare nella Nato, qualora questo servisse a evitare un conflitto con la Russia. Lo ha affermato all’emittente britannica “Bbc” l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko. Kiev potrebbe essere “flessibile” in merito all’adesione all’Alleanza atlantica, ha spiegato Prystaiko, che ha però poi fatto un passo indietro rispetto a questo commento, come riferito dalla “Bbc”. L’ambasciatore ed ex ministro degli Esteri ha infatti successivamente ribadito che l’Ucraina ha un impegno fissato in costituzione di aderire alla Nato, una questione che dipende “dalla prontezza dell’Alleanza stessa”. (Rel)