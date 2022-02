Medio Oriente: un morto e 20 feriti in scontri tra palestinesi e forze israeliane in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio della notte di scontri tra palestinesi e Forze di difesa israeliane (Idf) è, al momento, di un morto e circa 20 feriti nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Da quanto emerso, nella città di Al Silat, a ovest di Jenin, un ragazzo di 17 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante la notte di scontri con le Idf, che hanno usato lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i palestinesi in protesta. Altre venti persone sarebbero rimaste ferite a Jenin. Le proteste sono scoppiate anche in altre città dei Territori palestinesi, dopo che, nella giornata di ieri, le Idf avevano proceduto alla demolizione dell'abitazione di un palestinese sospettato di terrorismo, nei pressi di Jenin. (Res)