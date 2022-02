Sudan: arrestato altro ex membro di spicco del Consiglio sovrano, è il quarto nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Servizio di sicurezza sudanese hanno arrestato Mohamed al Faki, ex membro del Consiglio sovrano e capo del Comitato per la rimozione del potere (Erc), organismo istituito dallo stesso Consiglio con lo scopo di recuperare una serie di imprese, immobili e grandi patrimoni che erano stati controllati da ex membri del regime di Omar al Bashir. Secondo una dichiarazione rilasciata dall'Alleanza unionista, uno dei partiti che fanno parte della coalizione delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) recentemente estromesse dal governo in seguito al colpo di Stato dello scorso 25 ottobre, le forze di sicurezza hanno intercettato l'auto che trasportava al Faki mentre si dirigeva dalla sua abitazione ai locali del partito per poi prelevarlo e condurlo verso una destinazione sconosciuta. L'arresto di al Faki segue quelli, avvenuti la scorsa settimana, di altri due membri di spicco delle Ffc - al Tayeb Osman Youssef (segretario generale del Comitato per la rimozione del potere) e Wagdi Salih (membro di spicco dello stesso Comitato) - oltre che dell'ex ministro degli Affari di gabinetto Khalid Omer Yousif. Nel frattempo, in un'intervista rilasciata all'emittente "Sudan Television Saturday", il presidente del Consiglio sovrano Abdel-Fattah al Burhan, ha negato che l'ondata di arresti sia di carattere politico, sottolineando che si tratti del risultato di "decisioni giudiziarie indipendenti". (segue) (Res)