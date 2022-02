Sudan: arrestato altro ex membro di spicco del Consiglio sovrano, è il quarto nell'ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana i Paesi della cosiddetta Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia), l'Unione europea e i governi di Canada e Svizzera si sono detti "allarmati" dagli arresti e dalle detenzioni di diverse figure politiche di spicco in Sudan. "Queste azioni preoccupanti fanno parte di una recente ondata di arresti e detenzioni di attivisti della società civile, giornalisti e operatori umanitari che si sono verificati in tutto il Sudan nelle ultime settimane. Condanniamo queste molestie e intimidazioni da parte delle autorità militari sudanesi. Ciò è del tutto in contrasto con il loro dichiarato impegno a partecipare in modo costruttivo a un processo facilitato per risolvere la crisi politica del Sudan per tornare a una transizione democratica", si legge in una dichiarazione congiunta. "Chiediamo la fine immediata di tali pratiche e l'immediato rilascio di tutti coloro che sono detenuti ingiustamente. Ricordiamo alle autorità militari sudanesi i loro obblighi di rispettare i diritti umani e garantire la sicurezza delle persone detenute o arrestate e la necessità di garantire che in tutti i casi sia seguito coerentemente un giusto processo. La revoca dello stato di emergenza, dichiarata in occasione dell'acquisizione del potere militare del 25 ottobre, darebbe un segnale positivo", conclude la nota. A stretto giro è arrivata la replica del governo sudanese che ha respinto la dichiarazione definendola una “palese ingerenza negli affari interni del Sudan”. (Res)