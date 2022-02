© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in programma per oggi del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ad Abu Dhabi, servirà a rafforzare le relazioni bilaterali. Lo riferiscono diverse fonti stampa emiratine, secondo i quali il capo dello Stato turco firmerà con l’omologo emiratino diversi accordi di cooperazione - in aggiunta ai dieci già firmati di recente - che andranno a rafforzare i legami tra i due Paesi. (Res)