Kuwait: oggi sessione parlamentare per discutere crisi russo-ucraina

- Il parlamento del Kuwait terrà oggi una sessione parlamentare per discutere della crisi russo-ucraina. Lo ha riferito il portale informativo “Al Khaleej”. Da quanto emerso, la sessione sarà incentrata sulla possibilità, per i membri del parlamento, di fare domande ai ministri sulla preparazione del governo in caso di guerra. L’iniziativa è stata presa per illustrare i piani dei ministeri chiave (Difesa, Esteri, Interno, Commercio, Finanze) per far fronte a situazioni come il rimpatrio di connazionali, l’accoglienza di ucraini, la posizione del governo all’interno del conflitto e il blocco delle importazioni ed esportazioni. (Res)