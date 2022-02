Trasporto aereo: Jazeera airways è tornata a fatturare nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea kuwaitiana Jazeera airways, dopo aver subito gli effetti della pandemia da Covid-19 scoppiata nel 2020, è tornata a fatturare nel 2021. Lo ha riferito il portale informativo economico “Trade Arabia”, sottolineando che dal gennaio al dicembre 2021 la compagnia aerea ha fatturato 23.4 milioni di dollari statunitensi, crescendo del 126,8 per cento rispetto all’anno precedente. Da quanto emerso, gli introiti maggiori sono stati registrati nel terzo quadrimestre del 2021, quando il numero di passeggeri ha raggiunto il milione, il 48,2 per cento in più rispetto all’anno prima. Marwan Boodai, tra i dirigenti della compagnia, ha dichiarato che “gli affari sono stati ostacolati per più di anno solo a causa delle limitazioni imposte agli aeroporti che serviamo. La crescita nel 2021 ha solo dimostrato la nostra resilienza". (Res)