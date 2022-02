Iraq: candidato indipendente Qaytoli si propone a partiti curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato indipendente alla carica di presidente della Repubblica, Kamal Aziz Qaytoli, si è proposto ai principali partiti curdi - il Partito democratico del Kurdistan (Pdk) e l’Unione patriottica del Kurdistan (Upk) - come figura da presentare congiuntamente alle elezioni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo la quale, però, il candidato, che insegna medicina all’università del Kurdistan, sarebbe stato rifiutato da entrambi i partiti in quanto già dotati dei rispettivi nomi da presentare per la carica. (Res)