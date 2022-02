Algeria: presidente Tebboune si congratula con omologo tedesco Steinmeier per la sua rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si è congratulato con l'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per la sua rielezione a capo della Repubblica tedesca. Lo rende noto il sito ufficiale della presidenza della Repubblica. "In occasione della sua rielezione alla guida della Repubblica tedesca, porgo, a nome del popolo e del governo algerino, e a nome mio, le mie più calorose congratulazioni e i migliori auguri per il successo nell'adempimento dei suoi alti doveri e per un ulteriore sviluppo e prosperità per l'amico popolo tedesco", si legge nel testo della congratulazione. (Ala)