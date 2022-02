Corea del Sud: ministro Difesa da oggi in missione in Europa e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Suh Wook, ha intrapreso ieri, 13 febbraio, una missione internazionale che lo porterà in Francia, Norvegia e Libano. A Parigi, il ministro incontrerà oggi l'omologo Florence Parly, occasione per rafforzare le strategie di cooperazione su difesa e sicurezza elaborate nel vertice bilaterale del 2018. Domani Suh sarà ad Oslo, ospite del ministro della Difesa norvegese, Odd Roger Enoksen. Il titolare della Difesa sudcoreana, fa sapere il ministero, sarà giovedì in Libano dove incontrerà i 300 elementi della Dongmyeong Unit, le forze di pace presenti sul terreno nell'ambito della missione delle Nazioni Unite. Il rientro a Seul è previsto per venerdì. (Git)