Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo fino alla prima mattinata molto nuvoloso, quindi ampie schiarite a partire da ovest fino a cielo generalmente poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni nelle prime ore diffuse su tutta la regione, con apporti anche moderati su zone prealpine centrali e orientali; in attenuazione ed estinzione in mattinata a partire da ovest verso est, con locali fenomeni residui est nel pomeriggio. Neve o neve mista a pioggia sulle zone di pianura occidentali e centrali. Altrove limite neve intorno a 500 metri, in aumento nel corso della mattinata. Temperature minime e massime in aumento. (Rem)