Oman: ministero Agricoltura, nel 2021 completate quattro dighe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultanato dell’Oman, nel 2021, ha completato la costruzione di quattro dighe, tra progetti idrici e di protezione dalle calamità come le alluvioni. Lo ha dichiarato il ministero dell’Agricoltura in una nota ufficiale pubblicata sui propri canali. Da quanto emerso, i lavori hanno coinvolto diverse aree del sultanato, soprattutto le più colpite dalle calamità naturali come la salinizzazione del suolo e le alluvioni. Il ministero ha specificato che nel 2022 verranno iniziati i lavori per 15 dighe. (Res)