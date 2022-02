Credito: Brasile, Bbva aumenta partecipazione in Neon al 29,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Bbva ha aumentato la sua partecipazione al 29,7 per cento nella banca brasiliana Neon in un'operazione valutata circa 263 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Bbva deteneva fino a questo momento il 10,2 per cento dell'istituto di credito del Paese latinoamericano. Neon è la prima banca esclusivamente on line del Brasile con più di 5 milioni di clienti all'inizio dello scorso anno. Bbva è entrata per la prima volta nel suo capitale nel 2018. (Spm)