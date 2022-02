Egitto: il ministro degli Esteri è giunto a Bonn nell'ambito dei preparativi della Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, presidente designato della 27esima sessione della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), si è recato a Bonn, in Germania, per visitare la sede del segretariato esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lo rende noto l'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce ufficiale del ministero degli Affari Esteri, specificando che Shoukry terrà incontri con i funzionari della sede, nel contesto dei preparativi in corso per l'Egitto ospitare la Cop27, che si terrà a novembre a Sharm el Sheikh. (Cae)