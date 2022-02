Cina-Germania: Xi si congratula con Steinmeier per la sua rielezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato ieri un messaggio di congratulazioni a Frank-Walter Steinmeier per la sua rielezione a presidente della Germania. Notando come quest’anno i due Paesi celebrino 50 anni di relazioni diplomatiche, il capo dello Stato cinese si è detto pronto a lavorare con la controparte per rafforzare la partnership strategica a tutto tondo e innalzare le relazioni ad un nuovo livello. (Cip)