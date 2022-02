Cina: corruzione, arrestato ex vicepresidente della Banca di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- He Xingxiang, ex vicepresidente della Banca di sviluppo cinese (Cdb), è stato arrestato con l'accusa di corruzione. Lo ha riferito la Procura suprema del popolo (Spp), aggiungendo che le imputazioni a carico di He comprendono anche l’aver nascosto depositi bancari all’estero e la concessione illegale di prestiti. Il caso è stato trasferito al pubblico ministero dopo un'indagine della Commissione nazionale di vigilanza, la massima agenzia anticorruzione della Repubblica Popolare. (Cip)