Zimbabwe: riprende oggi processo a giornalista Jeffery Moyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi il processo a un giornalista dello Zimbabwe accusato di aver aiutato due colleghi del "New York Times" a entrare illegalmente nel Paese. Jeffery Moyo, un giornalista freelance che collabora con il prestigioso quotidiano statunitense, nega di averli aiutati a ottenere false carte di accreditamento per i media. I due giornalisti - Joao Silva e Christina Goldbaum - sono stati deportati in Sudafrica pochi giorni dopo il loro arrivo. Moyo è stato arrestato a maggio dello scorso anno ed è stato processato a gennaio. Se ritenuto colpevole, rischia fino a 10 anni di carcere. Altri testimoni dell'accusa prenderanno posizione mentre il processo riprende nella città meridionale di Bulawayo. Moyo, che afferma di essere stato interrogato dall'unità di polizia antiterrorismo, arrestato e incarcerato senza cauzione per tre settimane, sostiene di essere sotto processo per pratica giornalistica. Gruppi di media internazionali hanno chiesto alle autorità di ritirare le accuse. (Res)