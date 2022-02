Cina: fatturato totale dell’industria logistica aumentato del 15 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato totale dell’industria logistica Cina è aumentato del 15,1 per cento annuo a circa 1.890 miliardi di dollari nel 2021. Lo indicano i dati della Federazione cinese di logistica e acquisti, secondo cui il valore della logistica applicata alla società si è attestato a circa 52.600 miliardi di dollari. Sempre nel 2021, il rapporto tra costo della logistica sociale e Pil è stato del 14,6 per cento, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 2020. (Cip)