Taiwan: esposizione finanziaria in Russia e Ucraina stimata a 8,2 miliardi di dollari

- La Commissione di vigilanza finanziaria (Fsc) di Taiwan ha stimato l’esposizione nazionale al rischio in Russia e Ucraina in 8,2 miliardi di dollari. Stando a quanto riferito dall’ufficio bancario della Fsc, i prestiti di 38 istituti di credito taiwanesi alla Russia hanno portato la loro esposizione al rischio a 189,61 miliardi di dollari, mentre la cifra scende a circa 215 mila dollari in Ucraina. L'ufficio assicurativo dell’Fsc ha anche rivelato che, sebbene Taiwan non abbia alcuna esposizione al rischio nel settore assicurativo in Ucraina, l'esposizione finanziaria in Russia supera i 5,27 miliardi di dollari. Inoltre, il rischio affrontato dagli investitori privati ​​che abbiano allocato risorse nazionali in Russia è stato calcolato in circa 753 milioni dollari, mentre la cifra sale a circa 1,25 miliardi di dollari per quanti abbiano utilizzato fondi esteri. Analogamente, l'esposizione al rischio per gli investitori privati di Taiwan ​​che abbiano allocato capitale nazionale in Ucraina è stata calcolata in 179 milioni di dollari, mentre la cifra ammonta a 538 milioni per quanti abbiano impiegato fondi esteri. (Cip)