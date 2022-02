Cina-Messico: congratulazioni tra presidenti per 50 anni di rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Messico, Xi Jinping e Andres Manuel Lopez Obrador, si sono scambiati messaggi di congratulazioni in occasione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Dal 2013, anno dell’instaurazione del partenariato strategico globale Cina-Messico, le parti hanno rafforzato la fiducia politica e incrementato “gli scambi amichevoli e la cooperazione in vari campi”, ha detto Xi, secondo cui Pechino e Città del Messico sono state “un esempio di solidarietà internazionale nella lotta contro l’epidemia”. La Cina è dunque disposta a cogliere questo anniversario come un’occasione per approfondire la cooperazione “reciprocamente vantaggiosa” e promuovere lo sviluppo completo del partenariato. Lopez ha replicato definendo “indissolubile” l’amicizia tra i due Paesi, che negli ultimi 50 anni hanno intrattenuto scambi in vari settori, tra cui politica, istruzione ed economia. “Attualmente il partenariato strategico globale Cina-Messico tiene il passo con i tempi e si consolida sempre più a beneficio dei due popoli. Le parti dovrebbero collaborare per affrontare le sfide a livello regionale e multilaterale”, ha sottolineato il presidente messicano, che si è detto convinto della “stabilità” e della “vasta portata” delle relazioni Cina-Messico. (Cip)