Tunisia: movimento islamico Ennahda annuncia il lancio di un "fronte nazionale anti-golpe"

- E' stato lanciato in Tunisia un "fronte nazionale anti-golpe" che include il movimento islamico Ennahda e le componenti politiche che hanno annunciato la loro opposizione al "golpe", oltre ad altre forze civili, guidate dal movimento "Cittadini contro il golpe". A dare la notizia è stato il portavoce ufficiale del movimento Ennahda, Imed Khemiri, in dichiarazioni alla stampa, durante una manifestazione di protesta organizzata ieri dal movimento "Cittadini contro il colpo di stato" in via Mohammed V, nel centro della capitale, Tunisi. (Tut)