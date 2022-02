Auto: la cinese Faw ha venduto oltre 311 veicoli a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e vendita di veicoli operata dalla First Automobile Works (Faw), una delle principali case automobilistiche della Cina, hanno raggiunto rispettivamente 290.371 e 311.508 unità a gennaio 2022. È quanto riferito dalla società. In particolare, il marchio di berline Hongqi ha incrementato la produzione del 60,9 per cento annuo a 37.758 autoveicoli, registrando un contestuale aumento delle vendite del 29,6 per cento annuo a 42.158 unità. Le vendite della filiale Faw Jiefang, specializzata in autocarri, hanno ecceduto le 28.000 unità nel mese di gennaio, periodo in cui sono stati prodotti più di 26.000 camion. Lo scorso anno, il gruppo Faw ha venduto un totale di 3,5 milioni di veicoli. Il fatturato operativo della società dovrebbe raggiungere i 770 miliardi di yuan (circa 121 miliardi di dollari) quest'anno, con una crescita annuale dell'8,9 per cento. (Cip)