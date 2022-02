Pechino 2022: violazioni copyright sulle mascotte, regolatori emettono prime sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori della Cina hanno riscontrato le prime violazioni al diritto di proprietà intellettuale (Ipr) sulle mascotte olimpiche e paralimpiche invernali di Pechino 2022, condannando a un anno di carcere e a una multa di 6,288 dollari un individuo responsabile della riproduzione e vendita non autorizzata dei personaggi Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon. Ventisette piattaforme, tra cui Youku, Tencent e Bilibili, hanno rimosso oltre 32.376 link e chiuso 3.363 account per diffusione di contenuti illeciti relativi alle Olimpiadi invernali, e altri 39 siti web all’estero sono stati oscurati per le stesse ragioni. (Cip)