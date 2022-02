Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud ribadiscono apertura al dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si è detto convinto che un summit tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un sia soltanto "una questione di tempo", e che i due capi di Stato si incontreranno per discutere il programma nucleare di Pyongyang nonostante l'attuale impasse diplomatica. In una intervista scritta concessa a diversi media internazionali la scorsa settimana, Moon ha evidenziato che l'amministrazione del presidente Usa Biden ha espresso in più occasioni la volonttà di riallacciare il dialogo con la Corea del Nord senza alcun prerequisito. "Il dialogo è l'unica via per risolvere i problemi, e prima o poi avremo un incontro tra i presidenti Biden e Kim. E' solo una questione di tempo", ha affermato Moon. Il presidente sudcoreano ha aggiunto che "gli Stati Uniti sono impegnati in sforzi pratici per contattare la Corea del Nord, ribadendo al contempo costantemente che il tema della denuclearizzazione della Penisola Coreana è una delle priorità di politica estera dell'amministrazione e che gli Stati Uniti sono pronti a incontrare la Corea del Nord in qualunque momento, senza porre condizioni". Moon ha aggiunto che anche un summit inter-coreano è possibile in qualunque momento, sia in presenza che in formato virtuale, senza alcuna condizione da parte di Seul. (segue) (Nys)