Indonesia: infrastrutture, accelerano i lavori per la nuova capitale Nusantara (2)

- Si chiamerà Nusantara e si troverà nella provincia del Kalimantan orientale la futura capitale dell’Indonesia. Lo ha annunciato il 17 gennaio scorso il ministro della Pianificazione per lo sviluppo nazionale, Suharso Monoarfa, precisando che la scelta del nome è stata confermata dal presidente Joko Widodo. Nusantara significa “arcipelago” in lingua indonesiana. “La ragione è che Nusantara è un nome noto da molto tempo, è semplice e descrive la nostra Repubblica. Credo che tutti condividiamo la scelta”, ha affermato il ministro. In realtà la decisione non sembra aver trovato il consenso di tutti i membri della commissione speciale per l’istituzione della nuova capitale riunita oggi a Giacarta: alcuni hanno infatti rilevato come in lingua indonesiana il nome della nuova capitale potrebbe creare confusione, poiché la parola “Nusantara” è utilizzata come sinonimo del Paese. “Non è così semplice. Non si può giocare con i nomi”, ha avvertito Agustin Teras Narang del Consiglio dei rappresentanti regionali (Dpd). Suharso ha tuttavia sottolineato come la scelta del nome abbia coinvolto linguisti e storici, che hanno sottoposto circa 80 proposte al presidente Widodo tra cui Negara Jaya (Paese glorioso), Nusantara Jaya (Arcipelago glorioso) e Nusa Karya (Creazione della patria). (segue) (Fim)