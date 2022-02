Indonesia: infrastrutture, accelerano i lavori per la nuova capitale Nusantara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di fondare una nuova capitale dell’Indonesia era stata annunciata nel 2019 dal capo dello Stato, che aveva sottolineato nell’occasione la necessità di salvaguardare la congestionata megalopoli di Giacarta e di sviluppare la parte orientale del Paese. La maggior parte dell’attività economica indonesiana si concentra infatti nell’isola di Giava, dove si trova l’attuale capitale. Il progetto, per il quale sono stati stanziati 32 miliardi di dollari, avrebbe dovuto partire nel 2020, ma è stato temporaneamente sospeso a causa del sopraggiungere della pandemia di Covid-19. Entro la fine del mese il parlamento indonesiano dovrebbe approvare il disegno di legge per il trasferimento della capitale, passaggio indispensabile per l’avvio dei lavori, che dovrebbero essere terminati nel 2024. (Fim)