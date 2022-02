Grecia: agricoltori minacciano blocco autostrade in protesta contro il caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori greci dicono di essere determinati a bloccare tutte le maggiori autostrade del Paese in protesta contro il caro energia. Lo ha riferito il quotidiano “I Kathimerini”. Ieri un gruppo di agricoltori si è riunito nella città di Larissa, in Grecia centrale, chiedendo un incontro con il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. Dal governo vogliono sussidi per limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti e la fine dei costi per l’adeguamento dei prezzi dell’energia, misura nella quale si riflettono i cambiamenti nelle importazioni di petrolio e gas naturale. L’imposta sui carburanti greca, pari a circa due terzi del prezzo, è tra le più alte in Unione europea. (Gra)