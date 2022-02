Spagna: il Pp vince elezioni in Castiglia e Leon ma non potrà governare senza Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha vinto le elezioni di ieri in Castiglia e Leon con il 31,4 per cento dei voti ma per poter formare un nuovo governo avrà bisogno del sostegno fondamentale della formazione di estrema destra Vox che ha triplicato i consensi delle elezioni del 2019 attestandosi al 17 per cento. Nonostante i popolari abbiano ottenuto due seggi (31) in più rispetto alle precedenti elezioni per ottenere la maggioranza assoluta (41 seggi) il presidente uscente, Alfonso Fernandez Manueco, non potrà far altro che cercare di ottenere il sostegno dei 13 seggi del partito sovranista. Il leader nazionale di Vox, Santiago Abascal, ha già annunciato che sosterrà un governo regionale a guida popolare solamente se al loro candidato, Juan Garcia-Gallardo, sarà assegnata la vicepresidenza. "Vox ha il diritto e il dovere di formare un governo in Castiglia e Leon", ha detto Abascal che è riuscito a far passare la sua formazione da un solo seggio a ben 13 in appena due anni. Il Pp aveva deciso di provocare una crisi in Castiglia e Leon andando ad elezioni anticipate per "liberarsi" di Ciudadanos (Cs) da mesi in una profonda crisi di consensi (confermata dal voto di ieri che lo ha visto crollare ad un seggio rispetto ai 12 del 2019) con l'obiettivo di costituire un governo monocolore. Una mossa analoga a quella che è stata portata a compimento nella comunità di Madrid dove la presidente popolare, Isabel Diaz Ayuso, nel maggio del 2021 aveva vinto le elezioni con un'ampia maggioranza seppur non assoluta. Tuttavia, quello che è emerso dalle urne è che la nuova giunta in Castiglia e Leon dovrà necessariamente sbilanciarsi più a destra rispetto alle sfumature liberali di Cs. (segue) (Spm)