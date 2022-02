Spagna: il Pp vince elezioni in Castiglia e Leon ma non potrà governare senza Vox (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia del leader popolare, Pablo Casado, non sembra aver raccolto i frutti sperati rendendo il suo partito ancora una volta dipendente, in questo caso in modo decisivo, da Vox. Il trasferimento di voti da Ciudadanos al Pp che ha avuto luogo a Madrid non è stato replicato in Castiglia e Leon dove a beneficiarne è stato Vox. Il presidente del Pp e presidente uscente, Alfonso Fernandez Manueco, ha assicurato che dialogherà "con tutti per formare un governo di tutti e per tutti", mentre per il segretario generale del Pp, Teodoro García Egea, il "perdente" della notte elettorale è stato il presidente del governo, Pedro Sanchez. Nel fronte di sinistra, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che nel 2019 era stato la forza più votata per la prima volta in tre decenni, ha perso oltre quattro punti passando dal 34,8 al 30 per cento con 7 seggi in meno. "Ho dato tutto me stesso per questa terra. Ma non è stato sufficiente", ha detto il candidato socialista, Luis Tudanca. Unidas Podemos non ha beneficiato della perdita di consensi del Psoe fermandosi al 5 per cento dei consensi. (Spm)