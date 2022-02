Ucraina: Scholz oggi a Kiev da Zelensky e domani a Mosca da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà oggi in visita a Kiev e domani, 15 febbraio, a Mosca per incontrare i presidenti di Ucraina e Russia, rispettivamente Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Con le due missioni, Scholz intende contribuire alla riduzione delle tensioni tra i due Paesi. Nel frattempo, il ministero degli Esteri tedesco ha sconsigliato di recarsi in Ucraina e ha chiesto ai connazionali di considerare di lasciare l'ex repubblica sovietica. Secondo il dicastero, “un confronto militare non è da escludere” tra Mosca e Kiev. (Geb)