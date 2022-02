Ucraina: ufficio presidenziale, stanziati 520 milioni euro per sicurezza spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha deciso di destinare 16,6 miliardi di grivnie, pari a circa 520 milioni di euro, per garantire la sicurezza dei voli nel proprio spazio aereo. Lo ha comunicato ieri sera il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, sulla propria pagina Facebook. I fondi sono stati assegnati al ministero delle Infrastrutture dal fondo di riserva del bilancio statale, in seguito ad una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutasi ieri. "Saranno fornite garanzie alle compagnie assicurative e aeree. I fondi non utilizzati saranno destinati al bilancio dello Stato", ha aggiunto Tymoshenko. (Rum)