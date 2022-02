Pnrr: Giovannini, per il Mezzogiorno obiettivo del 56 per cento delle risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il Mezzogiorno noi ci siamo posti l'obiettivo del 56 per cento delle risorse, non del 40. Tale percentuale è stata una scelta politica, non il frutto di un algoritmo". Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in una intervista a "la Repubblica" non vuole neanche sentire parlare di ipotesi di mancata copertura della quota riservata al Mezzogiorno dei fondi e dei progetti del Pnrr. Però non si possono negare le difficoltà denunciate in questi giorni dagli enti locali: "Non si può continuare solo a dire che ci sono problemi. Per le infrastrutture e la mobilità è cambiato il modo di assegnare i fondi, e non solo per il Pnrr, perché ora vengono assegnati solo su progetti ben definiti. È evidente che l'investimento in capitale umano nei Comuni è fondamentale, anche per il futuro perché nel corso degli anni sono stati depauperati di professionalità, però dare l'idea di essere sempre in emergenza è forse eccessivo". Gli enti locali si lamentano anche delle procedure. Chiedono un 'allineamento' al Pnrr delle semplificazioni e delle scadenze: "Le tipologie di investimenti previste nel Pnrr sono molto variegate: ci sono opere come la Salerno-Reggio Calabria di alta velocità e investimenti sulle nuove scuole. Pensare di avere lo stesso approccio per tutti i progetti sarebbe sbagliato. Per questo abbiamo fatto, in primo luogo, una scelta di semplificazione delle procedure rispetto al Codice degli appalti per tutte le opere, anche quelle relativamente piccole, mentre per le opere di maggiore peso del Pnnr ci sono procedure speciali". (segue) (Res)