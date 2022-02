Pnrr: Giovannini, per il Mezzogiorno obiettivo del 56 per cento delle risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, - aggiunge il ministro - è stata creata la Commissione Via dedicata al Pnrr, partita da qualche settimana, che può contare su decine di persone che lavorano a tempo pieno. Infine, le stazioni appaltanti sul territorio sono concentrate sulle città metropolitane e sulle province, i piccolissimi Comuni non sono direttamente coinvolti". Soprattutto nel Mezzogiorno sono state sollevate preoccupazioni sui tempi: "La selezione dei progetti Pnrr è stata fatta sulla base della possibilità di concluderli entro il 2026. Ovviamente, per un'opera complessa come la Salerno-Reggio Calabria siamo partiti immediatamente, mentre per interventi più semplici c'è più tempo per la progettazione e la realizzazione, fermi restando gli obblighi di chiudere gli appalti entro il 2023 e realizzare l'intervento entro dicembre 2026". "Per gli enti locali - osserva infine il ministro - sono state previste assunzioni, in fase di completamento, e meccanismi di assistenza tecnica per preparare bandi e progetti. Teniamo poi presente che il Pnrr non è costituito solo da opere: si pensi all'acquisto di autobus e treni regionali, che avviene usando bandi standard analoghi a quelli degli anni precedenti", ha concluso Giovannini. (Res)