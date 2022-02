Lavoro: Guerra, basta incentivare contratti deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione salariale? Si affronta varando una legge sulla rappresentanza e introducendo il salario minino", spiega a "La Stampa" la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra (Leu), secondo la quale lo Stato dovrebbe smetterla di incentivare contratti di lavoro «deboli» come il part-time. Il problema inflazione/rinnovo dei contratti a suo parere poggia su tre elementi: "Il forte aumento dei prezzi in atto, che comporta una riduzione del potere di acquisto dei salari e/o una compressione dei profitti delle imprese, e la ripartizione dell'onere di questo peggioramento comporta sempre un conflitto redistributivo". Quindi "c'è una pressione sui salari dovuta ai tantissimi contratti in scadenza che non sono rinnovati da un periodo molto lungo". E poi c'è "il problema dell'incancrenimento del mercato del lavoro su cui si sono innestati elementi troppo rilevanti di fragilità con contratti molto frammentati, part-time, sottopagati". Primo tema, l'inflazione: "Non è banale dire che non si deve innescare una spirale salari-prezzi, ma al tempo stesso dobbiamo anche vedere se ci sono margini per non scaricare l'aumento dei costi tutto sui prezzi, oppure vedere se ci sono settori che presentano margini di profitto che possono essere compressi". "Il governo - aggiunge la sottosegretaria - di fronte al forte aumento dei prezzi dell'energia, comunque, non sta certo a guardare: è intervenuto e interverrà ancora con forza per cercare di attutire l'impatto di una variazione così forte che si spera contingente in questa forma così estrema, sia per difendere le famiglie sia per ridurre i costi per le imprese". (segue) (Res)