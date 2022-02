Lavoro: Guerra, basta incentivare contratti deboli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Guerra "governo e parlamento insieme devono affrontare urgentemente il tema della rappresentanza per dare ordine alla contrattazione e fare in modo che i contratti siano fatti da soggetti realmente rappresentativi. Poi bisogna porsi con forza il tema del salario minimo, che può essere un elemento di tutela per nuove professionalità e nuovi settori dove la contrattazione non arriva tempestivamente consentendo alle parti di confrontarsi ad armi pari. Cosa che oggi non è". Quanto alla leva fiscale, "alcune parti del sindacato, e in maniera molto forte Confindustria, chiedono di affrontare le debolezze del mercato del lavoro con incentivi, come la detassazione degli aumenti salariali o i sostegni alle assunzioni, ma è sbagliato. Lo voglio dire con forza: noi dobbiamo affrontare il problema dove si pone, ovvero sul mercato primario. Perché è lì che si creano le distorsioni, è lì che si deve agire con una politica distributiva giusta. Dopo lo Stato può intervenire facendo politiche di redistribuzione a favore delle fasce più deboli, ma non possiamo accettare - come sta avvenendo - una ripartenza tutta basata sulla compressione dei salari". (segue) (Res)