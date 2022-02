Lavoro: Guerra, basta incentivare contratti deboli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi oggi - osserva la sottosegretaria - attraverso la decontribuzione di fatto incentiviamo contratti di lavoro che sono deboli. Dal punto di vista delle donne, la cosa è evidentissima: l'ultimo studio del ministero del Lavoro sul lavoro povero ci dice che questo fenomeno in Italia interessa un lavoratore su 4, ma se si guardano solo le donne si sale quasi ad una su tre a causa di paghe orarie molto basse e del dilagare del part-time involontario". Guerra propone invece di "incentivare solo contratti di qualità, che rispettino i minimi salariali e che siano a tempo pieno. Questo perché credo che impostare il nostro sviluppo sul lavoro povero, su riduzione e compressione del costo del lavoro, non sia la via da seguire: non fa bene ai lavoratori e nemmeno alle imprese, che invece devono impostare la loro crescita sull'innovazione e la capacità di utilizzare le nuove tecnologie", ha concluso la sottosegretaria al Mef. (Res)